Головний державний інспектор Держпраці на Харківщині розмістив на своєму фейсбуці фото з великою кількістю готівки. Тим часом у його декларації зазначена скромна зарплата і небагато майна.

До того ж чоловік є сином депутата Харківської обласної ради від "Блоку Кернеса" Олега Каратуманова.

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Чоловік розмістив у своїх сторіз фото, на якиї видно пакет, заповнений готівкою, що лежить у шкіряному салоні авто. Верхні купюри в пакеті – 500-гривневі. За кількістю стрічок на пачках гривень видно, що їх 10.



Фото з готівкою в пакеті / Скриншот з newsroom.kh.ua

Де працює чиновник

Повна назва посади Каратуманова – головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування осіб з інвалідністю, з питань дитячої праці та інших нормативно-правових актів. У його оприлюдненій декларації від 2020 року

Що у декларації Каратуманова

Відповідно до даних, оприлюднених на сайті НАЗК, Каратуманов у 2019 році мав:

Квартиру у Харкові площею 49 квадратних сетрів

Автомобіль TOYOTA SEQUOIA 2008 року

Зарплату від управління Держпраці в сумі 48 тисяч гривень

Зауважмо! Наразі фото із готівкою недоступні для перегляду на сторінках Каратуманова у фейсбуці чи інстаграмі. Однак у ЗМІ залишилися відповідні скриншоти.