Чергове повідомлення про вибухівку в будівлі суду надійшло 5 лютого правоохоронцям Харкова. Через інцидент увесь персонал та відвідувачів Господарського суду Харківської області евакуювали.

Джерело: телеграм-спільнота "Веха (Харьков)"

За останні кілька діб поліцейським довелося обстежувати щонайменше 5 будівель судів у Харкові. Всі повідомлення про вибухівку виявилися фейковими.

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Чи підклав хтось бомбу до приміщення господарського суду області на цей раз, наразі невідомо.

Вибухотехніки працюють

За даними місцевих спільнот у телеграмі, роботу суду терміново припинили, а людей вивели на вулицю. На місці події працюють кінологи та вибухотехніки, які перевіряють будівлю на наявність небезпечних предметів.

На місці події також чергують медики швидкої та рятувальники ДСНС.

Паралельно із цим слідчі вже шукають людину, яка повідомила про погрозу. Кваліфікацію події правоохоронці нададуть після обстеження приміщень.

Дивіться відео з Господарського суду Харківської області: