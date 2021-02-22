В Харькове 22 февраля на улице Отакара Яроша убили человека. По словам очевидцев, это произошло прямо на лестнице супермаркета – стреляли в голову.

Сейчас полиция устанавливает личность погибшего, а также разыскивает киллера и организаторов убийства. В городе объявлена операция "Сирена".

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По неподтвержденной информации стреляли в известного в Харькове ювелира.

На месте работает руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.