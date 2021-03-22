В Харькове закончились места в ковидных госпиталях: больных перенаправляют в регионы – фото
В Областной инфекционной больнице Харькова заканчиваются места. Сейчас больных коронавирусом из областного центра госпитализируют в города Чугуев и Богодухов.
Источник:фейсбук Натальи Поповой
Больных начали везти в госпитале маленьких городов примерно в 2 часа ночи 21 марта. Однако сейчас там также почти закончились места.
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Что происходит в больницах
Бывший советник председателя Харьковского облсовета и волонтер Наталья Попова опубликовала на своей фейсбук-странице фото из 13 городской больницы, где видно пациентов на койках в коридоре.
Если кого-то выписывают, на это место сразу госпитализируют другого человека.
– добавила Наталья Попова.
Пациент в коридоре Харьковской больницы / Фото Натальи Поповой
В больницах также закончились места в реанимации и нет свободных аппаратов ИВЛ. Кроме этого, в Харькове ощутимый дефицит кислорода.
Загруженность медицинской системы подтвердил врач-инфекционист областной инфекционной больницы изданию Newsroom. Он рассказал, что по состоянию на утро 21 марта, в медучреждении, которое рассчитано на 300 мест, было уже 296 пациентов с тяжелым течением болезни.
Статистика заболеваемости в Харьковской области
Как сообщает лабораторный центр Харьковщины, 21 марта в области зафиксировали 456 случаев инфицирования коронавирусом 321 из них – жители Харькова.
Всего с начала пандемии коронавируса в Харьковской области заразились 95 416 человек. К сожалению, 1818 человек умерли.
Однако Наталья Попова обвиняет власть в уменьшении статистики заболеваемости COVID-19 в регионе. Также она отмечает, что власть провалила подготовку к 3 волне пандемии.
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