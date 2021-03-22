В Областной инфекционной больнице Харькова заканчиваются места. Сейчас больных коронавирусом из областного центра госпитализируют в города Чугуев и Богодухов.

Больных начали везти в госпитале маленьких городов примерно в 2 часа ночи 21 марта. Однако сейчас там также почти закончились места.

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Что происходит в больницах

Бывший советник председателя Харьковского облсовета и волонтер Наталья Попова опубликовала на своей фейсбук-странице фото из 13 городской больницы, где видно пациентов на койках в коридоре.

Если кого-то выписывают, на это место сразу госпитализируют другого человека.

– добавила Наталья Попова.

Пациент в коридоре Харьковской больницы / Фото Натальи Поповой

В больницах также закончились места в реанимации и нет свободных аппаратов ИВЛ. Кроме этого, в Харькове ощутимый дефицит кислорода.

Загруженность медицинской системы подтвердил врач-инфекционист областной инфекционной больницы изданию Newsroom. Он рассказал, что по состоянию на утро 21 марта, в медучреждении, которое рассчитано на 300 мест, было уже 296 пациентов с тяжелым течением болезни.

Статистика заболеваемости в Харьковской области

Как сообщает лабораторный центр Харьковщины, 21 марта в области зафиксировали 456 случаев инфицирования коронавирусом 321 из них – жители Харькова.

Всего с начала пандемии коронавируса в Харьковской области заразились 95 416 человек. К сожалению, 1818 человек умерли.

Однако Наталья Попова обвиняет власть в уменьшении статистики заболеваемости COVID-19 в регионе. Также она отмечает, что власть провалила подготовку к 3 волне пандемии.

Обратите внимание! На Харьковщине 18 марта начал действовать усиленный карантин. Это объяснили стремительным распространением коронавирусной инфекции. Там запретили работу развлекательных заведений и спортзалов, где ограничили количество посетителей в зале.