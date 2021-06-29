В Харькове загорелась маршрутка: внутри были пассажиры – видео
29 июня 2021 , 12:43Читати новину українською
Источник:ГСЧС Харьковской области
На проспекте Жуковского в Харькове во время движения загорелась маршрутка. В ней в этот момент были пассажиры. Пожарные приехали тушить уже обгоревший кузов.
Инцидент произошел утром 29 июня. Пожарным позвонили в половине девятого.
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Пожарные тушат автобус, который загорелся в Харькове / Фото ГСЧС Харьковской области
Что известно об этом пожаре
- Загорелся автобус I-VAN, который в этот момент работал по привычной схеме движения.
- Водитель сразу остановился и сказал людям выходить.
- Впоследствии он также покинул салон.
- Поэтому пострадавших в результате пожара нет.
- Когда прибыли спасатели, огонь полностью охватил транспорт.
- Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
- Пламя полностью ликвидировали в 09:07.
- От транспорта остался лишь обгоревший каркас.
- Причину пожара сейчас устанавливают.
- В телеграмме ХС пишут, что автобус курсировал по 65 маршруту.
Пожар в Харьковской маршрутке: видео телеграмму ХСОбратите внимание! На улице 23 августа возле супермаркета "Класс" в Харькове 12 апреля загорелся автобус. Внутри него были пассажиры. Однако их вовремя вывели, поэтому никто не пострадал.