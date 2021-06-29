Инцидент произошел утром 29 июня. Пожарным позвонили в половине девятого.

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Пожарные тушат автобус, который загорелся в Харькове / Фото ГСЧС Харьковской области

Что известно об этом пожаре

  • Загорелся автобус I-VAN, который в этот момент работал по привычной схеме движения.
  • Водитель сразу остановился и сказал людям выходить.
  • Впоследствии он также покинул салон.
  • Поэтому пострадавших в результате пожара нет.
  • Когда прибыли спасатели, огонь полностью охватил транспорт.
  • Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
  • Пламя полностью ликвидировали в 09:07.
  • От транспорта остался лишь обгоревший каркас.
  • Причину пожара сейчас устанавливают.
  • В телеграмме ХС пишут, что автобус курсировал по 65 маршруту.

Пожар в Харьковской маршрутке: видео телеграмму ХС