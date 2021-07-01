Об этом сообщили в сети 1 июля. На фото с места видно, что там ожидали по меньшей мере несколько десятков человек.

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Подробнее о задержке самолетов

Данные с табло аэропорта свидетельствуют о том, что первым перенесли рейс, который должен был отправиться в 5 утра. Этот самолет вылетел через 7 часов – в 12:05.



Зал аэропорта примерно в 11 часов / Фото телеграма "Нетипичный Харьков"

Также были задержки и других рейсов по этому направлению. Однако они не длились больше 10 – 20 минут.



Табло аэропорта Харькова за 1 июля / Скриншот 24 канала

Задержки самолетов из других аэропортов