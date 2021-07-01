Об этом сообщили в сети 1 июля. На фото с места видно, что там ожидали по меньшей мере несколько десятков человек.
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Подробнее о задержке самолетов
Данные с табло аэропорта свидетельствуют о том, что первым перенесли рейс, который должен был отправиться в 5 утра. Этот самолет вылетел через 7 часов – в 12:05.
Зал аэропорта примерно в 11 часов / Фото телеграма "Нетипичный Харьков"
Также были задержки и других рейсов по этому направлению. Однако они не длились больше 10 – 20 минут.
Табло аэропорта Харькова за 1 июля / Скриншот 24 канала
Задержки самолетов из других аэропортов
- 1 июля в международном аэропорту "Борисполь" задержали сразу 5 рейсов в Анталию.
- Представители авиакомпаний впоследствии заявили, что рейсы перенесли из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.
- Аналогичная ситуация была и на аэродромах Львова и Одессы. Там задержали по 1 рейсу, которые перенесли на другие часы.
- Интерфакс-Украина сообщил, что не вылетели в Анталию и 2 самолета из Запорожья. В обратном направлении тоже зафиксировали задержку.