В Харькове разоблачили полицейских, которые занимались похищением кабелей спецсвязи: фото
Работники СБУ задержали 4 подозреваемых в совершении не менее 19 краж кабеля специальной связи. Двое злоумышленников – сотрудники полиции.
Один из правоохранителей, которые вероятно занимались преступной деятельностью, работал патрульным. Другой – в конвойной службе. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
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По данным следователей, полицейские вместе с гражданскими лицами похищали кабели обычной и специальной связи.
Полицейские могли совершить большое количество краж / Фото пресс-службы полиции Харьковщины
19 краж за 10 месяцев
Задержали фигурантов дела с поличным, когда они взломали крышку люка к хранилищу магистральных линий связи, перекусили кабель и загрузили его в багажник.
- Как утверждают правоохранители, члены группировки совершили по меньшей мере 19 краж кабеля за 10 месяцев 2020 года.
- Во время обысков в жилищах злоумышленников оперативники изъяли доказательства их причастности к преступной деятельности.
Члены группировки имели схемы кабеля, который планировали похитить / Фото пресс-службы полиции Харьковщины
По факту преступления всем задержанным объявили о подозрении в совершении кражи в сочетании с проникновением в хранилище. Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.
Сейчас работник конвойной службы находится под круглосуточным домашним арестом. Полицейский и его соучастники – под ночным домашним арестом.
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