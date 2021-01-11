Работники СБУ задержали 4 подозреваемых в совершении не менее 19 краж кабеля специальной связи. Двое злоумышленников – сотрудники полиции.

Один из правоохранителей, которые вероятно занимались преступной деятельностью, работал патрульным. Другой – в конвойной службе. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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По данным следователей, полицейские вместе с гражданскими лицами похищали кабели обычной и специальной связи.



Полицейские могли совершить большое количество краж / Фото пресс-службы полиции Харьковщины Полицейские могли совершить большое количество краж / Фото пресс-службы полиции Харьковщины

19 краж за 10 месяцев

Задержали фигурантов дела с поличным, когда они взломали крышку люка к хранилищу магистральных линий связи, перекусили кабель и загрузили его в багажник.

Как утверждают правоохранители, члены группировки совершили по меньшей мере 19 краж кабеля за 10 месяцев 2020 года.

Во время обысков в жилищах злоумышленников оперативники изъяли доказательства их причастности к преступной деятельности.



Члены группировки имели схемы кабеля, который планировали похитить / Фото пресс-службы полиции Харьковщины

По факту преступления всем задержанным объявили о подозрении в совершении кражи в сочетании с проникновением в хранилище. Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.

Сейчас работник конвойной службы находится под круглосуточным домашним арестом. Полицейский и его соучастники – под ночным домашним арестом.