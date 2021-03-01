В Харькове задержали мужчину, который сообщил о 16 фейковых минированиях админзданий
Бойцы отряда специального назначения КОРД в Харькове задержали мужчину, которого считают причастным к ряду сообщений о наличии взрывчатки в административных зданиях города.
Источник:Полиция Харьковской области
По данным следователей, задержанный может быть причастен к большому количеству фейковых минирований. Однако по уголовному делу он фигурирует как аноним, который причастен к 16 сообщениям о возможном взрыве.
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Вскоре мужчине сообщат о подозрении в совершении преступления.
Что известно о задержанном по псевдоминированиям в Харькове
- Как выяснили полицейские, расследующие ряд случаев анонимных сообщений о заминировании госучреждений, фигурант дела 16 раз сообщил о наличии бомбы.
- Какие здания "минировал" злоумышленник, неизвестно.
Мужчине инкриминируют заранее ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Если суд признает доказательства вины фигуранта, ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.
Смотрите видео задержания псевдоминера в Харькове:
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