Бойцы отряда специального назначения КОРД в Харькове задержали мужчину, которого считают причастным к ряду сообщений о наличии взрывчатки в административных зданиях города.

По данным следователей, задержанный может быть причастен к большому количеству фейковых минирований. Однако по уголовному делу он фигурирует как аноним, который причастен к 16 сообщениям о возможном взрыве.

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Вскоре мужчине сообщат о подозрении в совершении преступления.

Что известно о задержанном по псевдоминированиям в Харькове

Как выяснили полицейские, расследующие ряд случаев анонимных сообщений о заминировании госучреждений, фигурант дела 16 раз сообщил о наличии бомбы.

Какие здания "минировал" злоумышленник, неизвестно.

Мужчине инкриминируют заранее ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Если суд признает доказательства вины фигуранта, ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Смотрите видео задержания псевдоминера в Харькове: