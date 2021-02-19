В Харькове правоохранители 19 февраля задержали банду. Они занимались вымогательством денег и выполняли преступления на заказ – портили имущество.

Среди пострадавших от действий банды – сотрудник пограничной службы, которому злоумышленники сожгли автомобиль. Полицейские уже задержали организатора и 3 участников группировки.

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Главарем банды оказался ранее судимый за похищение и убийство человека 45-летний харьковчанин. Его сообщники – 3 местных жителей 28-ми и 22-х годов, один из них – бывший сотрудник правоохранительного органа.

Группировка "специализировалось" на вымогательстве у жителей региона и выполнении преступлений на заказ, а именно повреждение имущества.

В Харькове задержали банду: смотрите видео

Одно из преступлений – требовали у предпринимателя 2 тысячи долларов и били его.

Кроме того, получены доказательства причастности банды к сожжению автомобиля сотрудника пограничной службы.