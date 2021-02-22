В Харькове задержали мужчину, который собирал для спецслужб России закрытую информацию: видео
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове агента российской военной разведки. Он собирал для страны-агрессора закрытую информацию о новейшей украинской бронетехнике.
Источник:24 канал
Правоохранители установили, что украинца завербовали представители Главного управления Генштаба Вооруженных сил России во время его поездки в Российскую Федерацию.
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Как СБУ задержала злоумышленника
- Удалось задокументировать, что на задачи российских кураторов вражеский агент пытался привлечь сотрудника Харьковского государственного предприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова". Там работали над разработкой танка Т-84БМ "ОПЛОТ".
- Он получил от работника образцы технических материалов и по отработанным каналам передал фотокопии представителю российской спецслужбы.
- Правоохранители поймали предателя "на горячем" во время получения им полного комплекта технической документации", которая имеет гриф ограничения доступа.
В чем обвиняют мужчину
- Злоумышленника уже задержали, ему сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о государственной измене.
- Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
СБУ задержала мужчину, который собирал для спецслужб России закрытую информацию / Фото СБУ
Мужчину обвиняют в государственной измене / Фото СБУ
Поймали украинца, который собирал для России закрытую информацию: видео
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