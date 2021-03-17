В Харькове здание поликлиники №19 перешло в собственность "Укргазбанка". Это случилось после неуплаты кредита фирмой "Альпарис", которая была ее владельцем. Сейчас помещения продают, и новые собственники могут не подписать договор об аренде с городскими властями.

Сейчас в поликлинике работают 160 медиков, которые обслуживают 28 тысяч человек. Пока неизвестно, продолжит ли медучреждение свою деятельность.

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Что говорят в городском совете

Игорь Терехов, который сейчас исполняет обязанности главы Харькова, рассказал, что у горсовета налажен диалог с "Укргазбанком". Город не может выкупить помещение, потому что его цена – непосильна для бюджета. Из-за этого сейчас готовят договор об аренде с банком.

По словам Терехова, если поликлинику продадут, новый владелец может отказаться подписывать очередной договор об аренде. В таком случае пациентов и медиков могут перевести в ближайшие амбулатории.

О каком здании говорится

Здание оказалось в частной собственности еще в начале 2000-х. Оно является медико-санитарной частью завода "Радиореле". Площадь здания достигает 7 744,8 квадратных метров и его хотят продать за 42,8 миллиона гривен.

Кредит стал причиной продажи

Руководителем и акционером "Альпарис" является Сергей Остапенко – менеджер концерна АВЭК. В 2016 году они заключили договор с "Укргазбанком". Документ предусматривал два кредита: 250 и 14 миллионов гривен.

Также сделка была предметом для уголовного расследования. Это произошло из-за договоренности по реструктуризации кредита и отсрочки уплаты месячного платежа. В 2019 году эти кредиты не погасили, и здание перешло в собственность банка.

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