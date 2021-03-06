В Харькове создали социальный проект "Десятая планета". Он рассчитан на выпускников детских домов, которым часто после выпуска просто некуда идти.

Сейчас на благотворительные средства здесь арендуют 5 квартир для 15 парней и девушек Подробнее о проекте – читайте дальше.

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В одной из обычных харьковских квартир сейчас живут четверо парней, которые в разные годы выпустились из интерната. Для молодых людей жилье арендуют благотворители.

Это и является первой задачей проекта "Десятая планета" – дать дом выходцам из детдомов.

Спонсорами проекта стали итальянские семьи

Проект появился в Харькове в 2019 году. Спонсорами стали итальянские семьи, которые принимали украинских подростков из детдомов на каникулы.

Мы работаем вместе. Конечно, вся операционная работа у нас в Украине, но очень большая поддержка со стороны семей,

– рассказала исполнительный директор ОО "Эммаус" Анастасия Золотова.

Теперь в городе есть 5 транзитных квартир, где живут 15 девушек и парней. Для них – это первый настоящий дом. И окружение, которое учит взрослым вещам: доверию, ощущению семьи и даже бытовым навыкам.



Социальный проект "Десятая планета" / Фото общественной организации "Эммаус"

Вадим-Богдан живет в таком доме меньше года. Сейчас он успешно работает в американской фирме и учится, чтобы стать аналитиком данных. Парень признался, что хорошо помнит выход из детдома.

"Очень сложная социализация. Не знаешь, как говорить с людьми. Тебя даже должны научить делать яичницу, брать вещи, пользоваться интернетом", – отметил Вадим-Богдан Никитин.

После детдома общежитие любого колледжа – это едва ли не единственный выход для сирот, чтобы не оказаться на улице. Поэтому выпускники в большинстве своем не выбирают профессию, а просто хватаются за шанс где-то жить.

Участникам "Десятой планеты" помогают репетиторы и тьюторы

"Десятую планету" основатели называют проектом-сопровождением. С молодежью работают репетиторы, а иногда рядом живут тьюторы. Один из участников – Артур, он фотограф и только что закончил автокурсы. Теперь готовится к ВНО.

Подросткам предоставляют сопровождение при необходимости и по желанию:

психологическое;

медицинское;

образовательное.

Средства на это тоже предоставляют благотворители. Коммунальные платежи и свой быт оплачивают сами жильцы. Но чтобы проект работал и расширялся, "Десятая планета" ищет партнеров.

Почти 100% за аренду квартир платят итальянские семьи, но нам не хватает. И когда открываются новые квартиры, мы всегда в поиске,

– сообщила Анастасия Золотова.

Сейчас проекту не хватает еще 65 тысяч гривен, чтобы завершить к августу этот год.

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Выход из проекта для каждого будет личным. Человек должен уметь жить сам и быть к этому готовым. Сейчас "Десятая планета" ищет деньги на шестую квартиру, ведь через несколько месяцев будут нуждаться в поддержке новые выпускники детдома.