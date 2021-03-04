Харьковский областной совет выделил из местного бюджета 290 тысяч гривен. Их выплатят пострадавшим в результате пожара в нелегальном доме для пожилых людей "Золотое время".

Что известно о помощи пострадавшим

За изменения к комплексной программы соцзащиты населения области на 2021 – 2025 годы Харьковский облсовет проголосовал на внеочередной сессии 4 марта.

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Деньги выделят по 10 тысяч гривен на одного пострадавшего человека.

Заметим, по данным Кабинета Министров официальной причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности. Во время трагедии был включен обогреватель, который вызвал нагрузку на электросети.

Главное о пожаре в доме престарелых

Трагедия случилась вечером 21 января на втором этаже незарегистрированного дома престарелых "Золотое время".

В результате пожара погибли 16 человек, а еще 11 – пострадали.

Администратора, арендатора и владельца дома престарелых взяли под стражу. Последний просил, чтобы его взяли под домашний арест и так он, мол, сможет собрать деньги на похороны погибших.

Из-за трагедии в Харькове во всех домах престарелых Украины проводили проверки на соблюдение правил пожарной безопасности.

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