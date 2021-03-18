На Харьковщине с 18 марта вводят жесткий карантин. Несмотря на это, работу метро в Харькове останавливать не будут, поскольку считают это ненужным.

Об этом рассказал исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов в ходе общения с журналистами 18 марта. По его мнению, предварительное прекращение работы метро было ошибочным шагом.

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Комментарий Терехова

В горсовете пока не видят фундаментальных оснований для закрытия метро. Исполняющий обязанности мэра пожаловался на неправильность предварительного прекращения работы метрополитена (17 марта 2020 года).

В любом мегаполисе мира метрополитен закрывается последним, но ни в коем случае не первым,

– добавил Игорь Терехов.

Также он отметил, что горсовет будет смотреть на динамику заболеваемости и тогда очень взвешенно будет принимать решения.

Что предполагает жесткий карантин в Харькове

С 18 марта на Харьковщине начинает действовать усиленный карантин.

Теперь там будут запрещены мероприятия в местах, где мало места для социальной дистанции.

Это же распространяется на учреждения культуры, спортзалы и бассейны.

Также в области начнут тщательнее следить за соблюдением правил карантина: масочного режима и социальной дистанции.

Сколько продлится усиленный карантин – неизвестно.

Обратите внимание! В Харькове решили перевести школьников на дистанционное обучение. Впоследствии Игорь Терехов сообщил, что с 22 марта школьники города уходят на каникулы, продолжительность которых будет зависеть от эпидемиологической ситуации.