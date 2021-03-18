В Харькове вводят усиленный карантин: будет ли работать метро
На Харьковщине с 18 марта вводят жесткий карантин. Несмотря на это, работу метро в Харькове останавливать не будут, поскольку считают это ненужным.
Источник:Телеграм-канал "ТРУХА ХАРЬКОВ"
Об этом рассказал исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов в ходе общения с журналистами 18 марта. По его мнению, предварительное прекращение работы метро было ошибочным шагом.
К теме На Харьковщине усилили карантин: что будет запрещено
Комментарий Терехова
В горсовете пока не видят фундаментальных оснований для закрытия метро. Исполняющий обязанности мэра пожаловался на неправильность предварительного прекращения работы метрополитена (17 марта 2020 года).
В любом мегаполисе мира метрополитен закрывается последним, но ни в коем случае не первым,
– добавил Игорь Терехов.
Также он отметил, что горсовет будет смотреть на динамику заболеваемости и тогда очень взвешенно будет принимать решения.
Что предполагает жесткий карантин в Харькове
- С 18 марта на Харьковщине начинает действовать усиленный карантин.
- Теперь там будут запрещены мероприятия в местах, где мало места для социальной дистанции.
- Это же распространяется на учреждения культуры, спортзалы и бассейны.
- Также в области начнут тщательнее следить за соблюдением правил карантина: масочного режима и социальной дистанции.
- Сколько продлится усиленный карантин – неизвестно.
Поделиться новостью