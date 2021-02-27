СБУ продолжает троллить Россию с помощью баннеров. На этот раз изображением оккупированного Россией Крыма и надписью "Краденое".

Баннер поставили в говорящем месте: прямо у консульства России. Расположено оно на перекрестке улиц Максимилиановской и Политехнической. Похожее Крым – это Украина: СБУ разместила напротив посольства России красноречивый билборд Как выглядит баннер от СБУ Щит, которым решили "украсить" пространство консульства России, выглядит довольно просто: на нем изображен контур Крыма и надпись сверху "Краденое".

Справа на баннере эмблема контрразведки Службы безопасности Украины.

Баннер сделали в цветах украинского флага: фон синий, а изображение Крыма – желтое.

На здании справа виден герб России​ / Фото "Суспільного" Отметим. Недавно, 26 февраля, в Украине отметили День сопротивления российской агрессии в Крыму. Вероятнее всего этот баннер разместили именно по этому случаю. Однако пока официальной информации от контрразведчиков нет. Как СБУ троллила Россию баннерами раньше В июне 2020 года на День России СБУ поздравила страну-агрессора, установив перед ее посольством билборд. На нем орел сжимал в лапе гадюку: это аллюзия к символам контрразведок Украины и России. Соответственно: птица – это Украина, змея – Россия. Однако в январе 2021 года баннер демонтировали по неизвестным причинам.

В Харькове 10 июня 2020 года появился мурал с символикой контрразведки напротив российского генконсульства. На следующий же день 11 в Киеве, Львове и Одессе установили билборды с гербом контрразведки.