Троллинг продолжается: в Харькове у консульства России поставили баннер с Крымом "Краденое"
СБУ продолжает троллить Россию с помощью баннеров. На этот раз изображением оккупированного Россией Крыма и надписью "Краденое".
Источник:Суспільне
Баннер поставили в говорящем месте: прямо у консульства России. Расположено оно на перекрестке улиц Максимилиановской и Политехнической.
Похожее Крым – это Украина: СБУ разместила напротив посольства России красноречивый билборд
Как выглядит баннер от СБУ
- Щит, которым решили "украсить" пространство консульства России, выглядит довольно просто: на нем изображен контур Крыма и надпись сверху "Краденое".
- Справа на баннере эмблема контрразведки Службы безопасности Украины.
- Баннер сделали в цветах украинского флага: фон синий, а изображение Крыма – желтое.
На здании справа виден герб России / Фото "Суспільного"
Как СБУ троллила Россию баннерами раньше
- В июне 2020 года на День России СБУ поздравила страну-агрессора, установив перед ее посольством билборд. На нем орел сжимал в лапе гадюку: это аллюзия к символам контрразведок Украины и России. Соответственно: птица – это Украина, змея – Россия. Однако в январе 2021 года баннер демонтировали по неизвестным причинам.
- В Харькове 10 июня 2020 года появился мурал с символикой контрразведки напротив российского генконсульства. На следующий же день 11 в Киеве, Львове и Одессе установили билборды с гербом контрразведки.
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