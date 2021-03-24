В Харькове 24 марта установили памятный знак под названием "Камень дружбы украинского и русского народов". Однако простоял он недолго.

Кто установил памятник

Об установлении памятника заявил глава фракции ОПЗЖ в Харьковском городском совете Андрей Лесик. Он отметил, что это было "ключевой позицией".

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Мы стояли и будем стоять за дружбу двух братских народов,

– подчеркнул чиновник.

Он пояснил, что первый такой камень на этом месте установили в память о Переяславской раде 1654 года. Однако после начала российской вооруженной агрессии харьковчане его разрушили.

Кстати, текст на табличке написан на русском языке.

Такое сообщение Лесика возмутило пользователей сети. Люди начали высказывать свое недовольство в комментариях. Они отмечали, что россияне убивают нас, поэтому никакой дружбы быть не может.

Памятник уничтожили

Харьковчане обещали политику, что табличка долго не простоит. Так и произошло. Уже через несколько часов ее разбили активисты "Фрайкор".