В Харькове 25 февраля случился пожар в частном детском саду Dora Femily Club. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Детали пожара в детсаду Харькова

Инцидент случился в 15:40 на первом этаже 8-этажного дома на улице Ньютона, 106.

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На место происшествия выехали 2 отделения Службы спасения ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. Еще до их прибытия работники сада вывели на улицу 6 детей.

Спасатели в течение 15 минут локализовали пожар, а еще через 10 минут – полностью ликвидировали.

В ГСЧС рассказали, что горела мебель на площади около 10 квадратных метров.



Спасатели тушили пожар в детсаду Харькова / Фото ГСЧС

Детсад мог быть незаконным

По данным телеграмм-канала "Харьков 1654", садика на улице Ньютона якобы нет в реестре. То есть заведение работает незаконно.

25 февраля в детсаду якобы выключили свет. Из-за этого воспитатели зажгли в помещении свечу и вышли с детьми гулять на улицу. После этого и случился пожар.

Что известно о детсаде

Владельцы заведения уже удалили все страницы в соцсетях. Однако телеграм-канал успел заскринить профиль детсада в Инстаграме. В описании страницы написано, что в детском саду преподают английский язык, в частности устраивают для детей занятия с носителями языка.

Кроме того, в заведении есть уроки рисования и музыки. Также происходит подготовка к школе.

Смотрите видео пожара в детсаду:

Обратите внимание! 21 января в харьковском незаконном доме для пожилых людей "Золотое время" случился пожар. В результате нее погибли 16 человек.