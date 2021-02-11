В Харькове вооруженные люди захватили здание облэнерго
Харьковское облэнерго 11 февраля захватили вооруженные люди. Сотрудники закрылись в своих кабинетах.
Источник:24 канал
Вблизи облэнерго в Харькове во всех зданиях много полиции с автоматами. Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.
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Его 11 февраля захватили вооруженные люди. Сотрудники закрылись в своих кабинетах.
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Возле облэнерго много полиции: смотрите видео
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