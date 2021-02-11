Харьковское облэнерго 11 февраля захватили вооруженные люди. Сотрудники закрылись в своих кабинетах.

Вблизи облэнерго в Харькове во всех зданиях много полиции с автоматами. Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.

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Его 11 февраля захватили вооруженные люди. Сотрудники закрылись в своих кабинетах.

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Возле облэнерго много полиции: смотрите видео