Об этом сообщили в сети утром 1 июля. Также обнародовали видео этого инцидента.
К теме Выпускники устроили стрельбу на набережной Днепра
Что было на видеозаписи
Автомобили столкнулись на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарской. Момент конфликта водителей зафиксировал видеорегистратор авто, которое ехало рядом.
Запись длится примерно 19 секунд. За это время водители доходят до тротуара и один из них приседает. Видно, что ему давит рукой на шею оппонент, который держит в руках оружие.
Мужчина угрожает оружием после конфликта на дороге: видео телеграма ХС