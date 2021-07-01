Об этом сообщили в сети утром 1 июля. Также обнародовали видео этого инцидента.

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Что было на видеозаписи

Автомобили столкнулись на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарской. Момент конфликта водителей зафиксировал видеорегистратор авто, которое ехало рядом.

Запись длится примерно 19 секунд. За это время водители доходят до тротуара и один из них приседает. Видно, что ему давит рукой на шею оппонент, который держит в руках оружие.

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Обратите внимание! В Харькове 19 июня произошла стрельба на стоянке. Помощник нардепа Александра Куницкого Дмитрий Никонов вероятно выстрелил из травматического оружия в человека. Впоследствии правоохранители открыли уголовное производство по этому инциденту.