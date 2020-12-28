В Харькове 28 декабря в микрорайоне Юбилейном ВАЗ сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. К счастью, она жива, но получила травму головы. Люди оказали ей первую помощь.

ДТП произошло днем в метрах 20 до пешеходного перехода, но женщина решила перейти именно здесь. Пишут, что люди часто переходят там дорогу чтобы успеть на общественный транспорт. Об инциденте сообщает телеграм-канал ХС | Харьков.

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Пока нет подробной информации, но автомобиль ВАЗ 2110 стоит недалеко от места ДТП – у машины помят корпус сбоку.

В Харькове ВАЗ сбил женщину: смотрите видео (18+)

В этот же день, 28 декабря недалеко от Киева мужчина на пешеходе сбил 12-летнюю девочку и скрылся. Ребенок получил перелом ноги и ушибы.

Согласно записи аварии, которую сделала камера видеонаблюдения, водитель универсала не смотрел на пешеходную зону и не обратил внимания на девочку, которая начала переходить дорогу.