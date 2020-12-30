В Харьковском горсовете проголосовали за то, чтобы "увековечить память Геннадия Кернеса". Нардепы поддержали соответствующий проект. Однако о том, каким образом это произойдет – не сообщили.

В проекте также не говорится о том, как хотят "увековечить память". Решение поддержали 64 депутата, против были 8, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Почтить память Кернеса Геннадия Адольфовича и принять меры по увековечению его памяти, предусмотренные действующим законодательством", – говорится в проект решения.

Исполнительные органы Харьковского горсовета уже должны готовить необходимые распорядительные документы для увековечения.

Почему не все депутаты поддержали проект

Депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Денис Невядомский при обсуждении отметил, что в документе нет никакой конкретики.

Хотелось бы понимать, каким образом мы будем увековечивать память. Мы не против увековечения, но к этому вопросу нужно подойти более ответственно, чтобы это не было похоже на сектантство,

– сказал Невядомский.

Секретарь горсовета Игорь Терехов заверил, что решение позволит предоставить Кернесу звания "Почетный гражданин города Харькова". Дело в том, что сейчас звание невозможно предоставить посмертно – это исправят.

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