В Харькове "увековечат память Кернеса": депутаты поддержали неоднозначный проект
В Харьковском горсовете проголосовали за то, чтобы "увековечить память Геннадия Кернеса". Нардепы поддержали соответствующий проект. Однако о том, каким образом это произойдет – не сообщили.
В проекте также не говорится о том, как хотят "увековечить память". Решение поддержали 64 депутата, против были 8, сообщает Интерфакс-Украина.
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"Почтить память Кернеса Геннадия Адольфовича и принять меры по увековечению его памяти, предусмотренные действующим законодательством", – говорится в проект решения.
Исполнительные органы Харьковского горсовета уже должны готовить необходимые распорядительные документы для увековечения.
Почему не все депутаты поддержали проект
Депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Денис Невядомский при обсуждении отметил, что в документе нет никакой конкретики.
Хотелось бы понимать, каким образом мы будем увековечивать память. Мы не против увековечения, но к этому вопросу нужно подойти более ответственно, чтобы это не было похоже на сектантство,
– сказал Невядомский.
Секретарь горсовета Игорь Терехов заверил, что решение позволит предоставить Кернесу звания "Почетный гражданин города Харькова". Дело в том, что сейчас звание невозможно предоставить посмертно – это исправят.
Смерть Геннадия Кернеса: коротко
- Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря в берлинской клинике "Шарите". Ему было 62 года.
- Как известно, Кернес лечился в Германии, ведь болел COVID-19 и получил осложнения.
- Его похоронили 23 декабря в Харькове.
- 21 декабря Игорь Терехов заявил о том, что Кернесу надо присвоить звание почетного гражданина Харькова. Кроме этого, говорили и об установлении ему памятника. Также было предложение назвать станцию метро именем Кернеса, а также проспект или улицу.
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