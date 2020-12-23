В Харьковском университете установили всех девушек, которые танцевали под песню российской группы "Воровайки". Расследование относительно скандального видео продолжается.

Девушки оказались курсантками 1 курса 3 факультета. Об этом сообщили на сайте Харьковского национального университета внутренних дел.

К теме В Харькове будущие полицейские сплясали под тюремную лирику группы "Воровайки"

Кстати, установили не только "танцовщиц", но и людей, которые должны отвечать за дисциплину в учреждении.

Сейчас идет служебное расследование. По его результатам, определят "степень вины каждого" и отреагируют в соответствии с законодательством.

Что этому предшествовало

Студентки Харьковского университета внутренних дел станцевали под песню российской группы "Воровайки", которой запретили въезд в Украину. Кстати, группа известна украинофобными песнями. Например, в его репертуаре есть песня со строками: "Смелости нам хватит, хватит интересу, если будет надо – заберем Одессу".

Видео танца девушек под песню "Наколочки" попало в сеть. Такое поведение курсанток возмутило общество.

В университете начали служебное расследование скандала.

Курсантки танцуют под песню "Воровайок", смотрите видео: