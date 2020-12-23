Танцевали под "Воровайки": в Харькове установили всех студенток скандального видео
В Харьковском университете установили всех девушек, которые танцевали под песню российской группы "Воровайки". Расследование относительно скандального видео продолжается.
Девушки оказались курсантками 1 курса 3 факультета. Об этом сообщили на сайте Харьковского национального университета внутренних дел.
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Кстати, установили не только "танцовщиц", но и людей, которые должны отвечать за дисциплину в учреждении.
Сейчас идет служебное расследование. По его результатам, определят "степень вины каждого" и отреагируют в соответствии с законодательством.
Что этому предшествовало
- Студентки Харьковского университета внутренних дел станцевали под песню российской группы "Воровайки", которой запретили въезд в Украину. Кстати, группа известна украинофобными песнями. Например, в его репертуаре есть песня со строками: "Смелости нам хватит, хватит интересу, если будет надо – заберем Одессу".
- Видео танца девушек под песню "Наколочки" попало в сеть. Такое поведение курсанток возмутило общество.
- В университете начали служебное расследование скандала.
Курсантки танцуют под песню "Воровайок", смотрите видео:
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