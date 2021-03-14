В Харькове 14 марта примерно в 10:00 обнаружили 22-летнего парня, который внезапно умер на улице. Трагедия произошла на проспекте Юбилейном.

На место трагедии оперативно прибыли правоохранители и медики. Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть парня.

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Детали трагедии

По данным правоохранителей, парень 1999 года рождения шел по улице Харькова и внезапно упал. В полиции просмотрели камеры видеонаблюдения и опровергли информацию об убийстве мужчины, которая распространяется в социальных сетях.

Информацию о происшествии внесли в Единый учет заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №2. Теперь правоохранители должны выяснить все обстоятельства смерти парня.

Внимание! Кадры с места трагедии могут шокировать. Не стоит смотреть людям со слабой психикой.

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