Спасатели ГСЧС, уже после тушения пожара в квартире на улице Харьковских дивизий, нашли раненую женщину. Спасти ее медики не смогли – она умерла по дороге в больницу.

О том, что пожар возник в результате преступления, полицейские узнали от работников ГСЧС, которые ликвидировали возгорание.

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На место происшествия сразу же отправились следователи и эксперты-криминалисты, которые обнаружили на теле женщины более 20 ножевых ранений

Что известно о гибели 42-летней харьковчанки

Как выяснили правоохранители, год назад женщина бросила 32-летнего мужчину из-за постоянных издевательств над ней, и вместе с детьми переехала в Харьков.

По предварительным данным, вечером 16 февраля, когда потерпевшая была дома одна, к ней пришел бывший.

Мужчина нанес ей более 20 ударов ножом, после чего решил скрыть следы преступления и устроил пожар.

Личность предполагаемого злоумышленника правоохранители установили довольно быстро. Уже через несколько часов после преступления спецназовцы пришли в квартиру подозреваемого и положили его лицом в пол.

Задержанному инкриминируют умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Если его вину докажут в суде, мужчине грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Смотрите видео задержания подозреваемого в убийстве женщины в Харькове: