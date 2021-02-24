Депутаты Харьковского городского совета в третий раз переименовали проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. Такое решение они приняли на заседании 24 февраля.

Переименование поддержали 57 депутатов, 16 были против, еще 6 – воздержались.

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Перед голосованием секретарь мэрии Игорь Терехов призвал поддержать решение. Он сказал, что Жуков "одержал победу над нацизмом", а якобы "кто не помнит прошлого, у того нет будущего".

Ирина Гончарова от партии "ЕС" подчеркнула, что вопрос является политическим и связан с предстоящими выборами мэра. А также подчеркнула, что он противоречит закону (о декоммунизации – 24 канал).

Кто голосовал за:

33 депутата из фракции "Блок Кернеса – Успешный Харьков";

15 депутатов из "Оппозиционной партии – За жизнь";

7 депутатов из "Партии Шария";

2 депутата из "Слуги народа".

Кто был против:

6 депутатов из "Блока Светличной" Вместе!";

9 депутатов из "Европейской солидарности";

1 депутат от "Слуги народа".

Заметим, что во время голосования воздержались 6 депутатов от "Слуги народа", а не голосовали 3 партийцев ОПЗЖ и 1 от "Блока Кернеса".

Что известно о Григоренко и Жукова

Данные из "Википедии"

► Петр Григоренко – это советский генерал и правозащитник. Он выступал в защиту крымских татар и других депортированных народов. Находился в советских тюрьмах, лагерях.

Григоренко был членом-основателем Московской Хельсинской группы за соблюдение прав человека. Способствовал образованию Украинской Хельсинской группы.

► Георгий Жуков – советский полководец, его личность – очень неоднозначна. По убеждению экспертов, он не ценил жизни своих солдат.

Украинский общественный деятель и диссидент Левко Лукьяненко, к слову, называл Маршала Жукова одним из столпов сталинского террора.