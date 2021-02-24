В Харькове проспект Григоренко в третий раз переименовали в Жукова: детали
Депутаты Харьковского городского совета в третий раз переименовали проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. Такое решение они приняли на заседании 24 февраля.
Источник:Суспільне
Переименование поддержали 57 депутатов, 16 были против, еще 6 – воздержались.
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Перед голосованием секретарь мэрии Игорь Терехов призвал поддержать решение. Он сказал, что Жуков "одержал победу над нацизмом", а якобы "кто не помнит прошлого, у того нет будущего".
Ирина Гончарова от партии "ЕС" подчеркнула, что вопрос является политическим и связан с предстоящими выборами мэра. А также подчеркнула, что он противоречит закону (о декоммунизации – 24 канал).
Кто голосовал за:
- 33 депутата из фракции "Блок Кернеса – Успешный Харьков";
- 15 депутатов из "Оппозиционной партии – За жизнь";
- 7 депутатов из "Партии Шария";
- 2 депутата из "Слуги народа".
Кто был против:
- 6 депутатов из "Блока Светличной" Вместе!";
- 9 депутатов из "Европейской солидарности";
- 1 депутат от "Слуги народа".
Заметим, что во время голосования воздержались 6 депутатов от "Слуги народа", а не голосовали 3 партийцев ОПЗЖ и 1 от "Блока Кернеса".
Что известно о Григоренко и Жукова
Данные из "Википедии"
► Петр Григоренко – это советский генерал и правозащитник. Он выступал в защиту крымских татар и других депортированных народов. Находился в советских тюрьмах, лагерях.
Григоренко был членом-основателем Московской Хельсинской группы за соблюдение прав человека. Способствовал образованию Украинской Хельсинской группы.
► Георгий Жуков – советский полководец, его личность – очень неоднозначна. По убеждению экспертов, он не ценил жизни своих солдат.
Украинский общественный деятель и диссидент Левко Лукьяненко, к слову, называл Маршала Жукова одним из столпов сталинского террора.
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