Игорь Терехов, исполняющий обязанности мэра Харькова, 3 марта обвинил организацию "Фрайкор" в "пропаганде фашизма". Сами ветераны, которые вели уроки в школах, обвинения назвали безосновательными.

По словам Терехова, в 43 гимназии случился незапланированный урок патриотизма, который закончился "уроком фашизма" от праворадикальной организации "Фрайкор".

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Что говорит Терехов

Секретарь горсовета уверяет, что название организации взяли от немецкого Freikorps. По его убеждению, такая радикально-патриотическая организация существовала в Германии, которая после своего роспуска якобы снабдила кадрами нацистов.

Я не против уроков патриотизма, я против уроков фашизма. Дети не должны быть разменной монетой в политических играх. Я говорил, что горсовет вне политики, теперь говорю это обо всем Харькове. Мы за тех, кто любит город, за тех, кто любит свою страну, но мы против тех, кто сеет ненависть и желает, чтобы в наши дома пришла война,

– утверждает Терехов.

Политик добавил, что будут действовать в компетенции городских властей. Он отметил, что директора школы отстранили от своих обязанностей на время проведения служебного расследования.