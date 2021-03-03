В Харькове Терехов обвинил ветеранов в "пропаганде фашизма" в школах
Игорь Терехов, исполняющий обязанности мэра Харькова, 3 марта обвинил организацию "Фрайкор" в "пропаганде фашизма". Сами ветераны, которые вели уроки в школах, обвинения назвали безосновательными.
Источник:фейсбук Игоря Терехова
По словам Терехова, в 43 гимназии случился незапланированный урок патриотизма, который закончился "уроком фашизма" от праворадикальной организации "Фрайкор".
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Что говорит Терехов
Секретарь горсовета уверяет, что название организации взяли от немецкого Freikorps. По его убеждению, такая радикально-патриотическая организация существовала в Германии, которая после своего роспуска якобы снабдила кадрами нацистов.
Я не против уроков патриотизма, я против уроков фашизма. Дети не должны быть разменной монетой в политических играх. Я говорил, что горсовет вне политики, теперь говорю это обо всем Харькове. Мы за тех, кто любит город, за тех, кто любит свою страну, но мы против тех, кто сеет ненависть и желает, чтобы в наши дома пришла война,
– утверждает Терехов.
Политик добавил, что будут действовать в компетенции городских властей. Он отметил, что директора школы отстранили от своих обязанностей на время проведения служебного расследования.
Какая позиция организации
- В "Фрайкоре" отметили, что проводят мероприятия патриотического воспитания молодежи в Харькове уже более 3 лет. Поэтому во время посещения школ, университетов никогда не возникало проблем или вопросов, родители и дети не жаловались.
- Кроме того, добавили, что "Фрайкор" является членом координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания при Харьковской областной государственной администрации.
- Отметили, что эти уроки мужества проводят участники боевых действий, на которых рассказывают ученикам о войне на востоке, событиях весны 2014 в Харькове, а также демонстрируют ученикам снаряжение и макеты оружия.
"Обвинения в пропаганде нацизма от Терехова достаточно серьезные и безосновательные, поэтому мы были бы рады услышать конкретные факты, где Игорь Терехов увидел нацизм. Надеемся, что господин Терехов был дезинформирован о деятельности нашей организации и в будущем не будет противодействовать патриотическому воспитанию в школах и прекратит репрессии в отношении директора школы", – отметили в организации.
Терехова призвали с такими вопросами обращаться к организации напрямую.
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