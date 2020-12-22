Конфликт между водителем и харьковчанкой произошел днем 21 декабря. Таксист несколько раз кашлял в салоне авто, после чего пассажирка попросила его надеть маску.

На требования воспользоваться средствами безопасности мужчина начал хамить, сообщили в общности "Труха" в телеграмме. Вместо того, чтобы надеть маску, таксист начал возмущаться тем, что он и так "работает бесплатно".

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Когда же женщина пыталась объяснить водителю, что он может заразить других людей, тот окончательно сорвался.

Денег не вернул

Судя по видео, которое сняла сама потерпевшая, она вела себя довольно сдержанно и в ответ на откровенно хамские слова мужа пыталась что-то ему объяснить.

Закончился конфликт тем, что водитель несколько раз заявил что-то вроде "сидите дома", и остановил машину. Он отказался везти пассажирку дальше и уехал после того, как она вышла из машины.

Как утверждает сама пострадавшая, ни водитель, ни компания такси денег за поездку ей не вернули.

Смотрите видео спора с таксистом в Харькове: