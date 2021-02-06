В Харькове пьяная бабушка изрядно напугала прохожих мужчин. Те испугались, что у женщины пожилого возраста какие-то проблемы со здоровьем, поэтому вызвали на место медиков.

Бабушку заметили в продуктовом киоске. Она сидела на полу и не могла подняться. Мужчины решили, что у женщины отказали ноги, и бросились ее спасать.

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На помощь даже вызвали скорую. До прибытия медиков мужчины даже вырвали двери киоска и разбили стекло, чтобы спасти бабушку, которая оказалась в ловушке.

Когда медики прибыли на вызов, то констатировали: женщине нужна не помощь, а хороший сон. Она не могла подняться не через каки-то проблемы по здоровью, а из-за хорошего перебора со спиртным.

Следует отметить, что пьяная выходка бабушки изрядно взбудоражила не одну экстренную службу Харькова – на место инцидента также прибыли сотрудники полиции.

Пьяная бабушка испугала прохожих в Харькове: смотрите видео