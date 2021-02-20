В Харькове сошел с рельсов трамвай с пассажирами: жуткие фото, видео
В субботу, 20 февраля, в Харькове с рельсов сошел трамвай с пассажирами. Сейчас известно об одной пострадавшей, ее госпитализировали.
Источник:Depo.Харьков
Инцидент произошел на Московском проспекте около 17:00.
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Детали
- Трамвай №23 сошел с рельсов и врезался в столб и 2 дерева.
- К счастью, обошлось без жертв.
- В результате ДТП пострадала 26-летняя пассажирка. У нее диагностировали перелом ребра.
- Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства аварии.
В Харькове сошел с рельсов трамвай: смотрите видео Харьков LIVE
Трамваи сходят с рельсов в Украине: что известно
- 7 февраля 2021 года в Днепре трамвай сошел с рельсов и влетел в остановку общественного транспорта. В результате инцидента пострадала женщина: ей перебило ногу.
- 11 февраля в Киеве на площади Тараса Шевченко трамвай сошел с рельсов и чуть не снес уличные лавочки.
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