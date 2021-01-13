В Харькове снегоочистительная техника наделала беды горожанам и власти. Когда машина убирала снег с трамвайных рельсов, задела общественную остановку со стеклянными стенками. В результате половина остановки просто разбилась.

К счастью, на остановке не было людей, которые бы ждали трамвая. Видео опубликовали в телеграмме местные жители, сообщает 24 канал.

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Позади остановки в этот момент стояли работники работники жилищно-коммунального хозяйства. К счастью, они не пострадали.

Снегоочистительная техника разгромила остановку общественного транспорта: смотрите видео

Снегопад в Харьковской области: другие события

13 января заснежило во многих городах Украины и случилось много происшествий. В частности, в Харькове 2 кареты скорой помощи попали в досадные ситуации.

► В поселке Волобуевка человек упал и сломал нижнюю треть голени в лесу, когда шел на остановку общественного транспорта. Он вызвал скорую помощь, однако врачам не сразу удалось помочь пациенту, сообщает Depo.Харьков.

Медикам пришлось вызвать спасателей, которые и помогли им добраться до пациента. К счастью, мужчина избежал переохлаждения, пока ждал скорую.

Местные спасатели извлекают быструю в селе Волобуевка: смотрите видео

► Также Тюринской улице произошло ДТП с участием еще одной кареты скорой помощи. Медики ехали со звуковым и световым спецсигналом.