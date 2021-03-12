В Харькове 12 марта на пешеходном переходе Daewoo Lanos не пропустил скорую, и та врезалась в рекламный столб. Есть пострадавшие.

На одной из фотографий видно, что человек в униформе медика лежит на носилках. Вероятно, что кто-то из медицинского персонала получил травмы.

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В ДТП пострадали медики

Авария произошла недалеко от станции метро "Алексеевская". На помощь коллегам прибыло 2 бригады скорой. Всех пострадавших забрали в больницу.

Daewoo Lanos серьезно пострадал – у машины помяло багажник и передок. А у машины скорой отвалилось колесо – она влетела в рекламный столб.

Сейчас другие подробности этой аварии выясняются.

Так выглядит легковая машина после ДТП.



В Харькове Daewoo Lanos вызвал ДТП со скорой / Фото телеграм-канала "Солнецеликий Харьков"