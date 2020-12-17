В Харькове местные власти решили оригинально бороться с любителями парковаться где попало. В одном из самых проблемных мест у Сумского рынка установили специальный знак о "парковке для оленей".

Этот знак не предусмотрен никакими правилами дорожного движения, подчеркнул первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов.

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Как только позволит погода, на асфальте вдоль трамвайных путей мы еще и трафаретом нарисуем, где именно наши доморощенные "лоси" должны парковаться,

– рассказал местный чиновник.

Он пояснил, что это место является чрезвычайно проблемным, ведь там чуть ли не ежедневно кто-то оставляет свое авто, которое затем ограждает возможность проезда для трамвая.

Заместитель харьковского мэра также подчеркнул, что водители бросают свои авто в запрещенном для парковки месте, несмотря на то, что посетители рынка бесплатно могут оставить их на час на одной из двух парковок рынка.

"Одним словом, уважаемые водители, паркуйтесь так, чтобы никому не мешать, особенно – общественному транспорту и коммунальной технике", – отметил Игорь Терехов.



Специальное паркоместо для оленей в Харькове / Фото Игоря Терехова