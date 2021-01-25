В Харькове на улице Зубенко во дворе одного из домов примерно в полночь 25 января произошел взрыв гранаты. В сетей сообщают, что это было покушение на убийство общественного активиста движения "Мы –харьковчане" Алексея Поликашова. В городе объявили план-перехват.

Подробнее об инциденте

Взрыв гранаты произошел на Зубенко, 52. По информации "Харьков NOW" , хотели взорвать 2 мужчин возле гаражей. А те гранату вроде успели отбросить в сторону. Пострадавших забрала скорая в состоянии шока.

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На месте работают 4 экипажа полиции, скорая помощь и спасатели. Также есть информация, что в городе объявили план-перехват.

Смотрите фото и видео с места взрыва гранаты в Харькове

Это было покушение на активиста Поликашова

Нападение произошло на общественного активиста движения "Мы – харьковчане" Алексея Поликашова и его брата. От взрыва они не пострадали, зато Алексей получил травмы головы.

По словам жены активиста, неизвестный ударил Поликашова лопатой по голове и бросил гранату. Но брат успел ее "отфутболить".

Смотрите видео комментария жены Поликашова

Также о тех событиях рассказал и брат активиста: они шли вдвоем домой, как вдруг неизвестный сзади подбежал, нанес удар по голове и бросил гранату. Мужчина успел гранату оттолкнуть ногой, и после этого прогремел взрыв.

Комментарий брата Поликашова о нападении: смотрите видео

По данным телеграмм-канала "Труха" , 25 января активисты должны были провести акцию под аптекой, что продает наркотики.

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Это не первое нападение на Поликашова за последние полгода

В частности, в сентябре прошлого года сожгли автомобиль Nissan Murano, принадлежащей жене активиста. В результате пострадали моторный отсек и водительская дверь.

Подожгли авто жены Поликашова: смотрите видео и фото

В сети инцидент связывали с конфликтом между представителями организаций "Мы – харьковчане" и "Накипело". Первые оформляли наливайку за торговлю суррогатным алкоголем, но ее приехали защищать члены "Накипело". Также в телеграмм каналах сообщают, что активисты "Мы – харьковчане" во время облавы наливайки якобы украли 1 тысячу гривен.

В организации "Мы – харьковчане" все обвинения отвергли и заявили, что это произошло из-за их общественной деятельности. По словам председателя движения Руслана Еременко, в одной из наливаек активисты обвинили продавца в торговле контрафактной продукцией. Об этом сообщало харьковское издание Newsroom .

Сетью этих наливаек владеет Надежда Блудова, сожительница Вячеслава Ряднова из "Накипело". Ранее мы сотрудничали с ним и вместе участвовали в акциях. Но после того, как узнали об этой деятельности, то, простите, послали его. Он снял видео, где обвиняет нас в разбойном нападении на учреждения, которые сам и крышует,

– отметил Еременко.

По его словам, кроме наливаек, активисты также борются с сетью аптек, торгующих препаратами, содержащими кодеин (алкалоид опиума).

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Что еще известно об Алексее Поликашове

В 2016 году "Сайт города Харьков" сообщал, что человек по имени Алексей Поликашов был в составе антикоррупционного комитета Харькова. И однажды его знакомый УБОПовец Вадим Цыбульник предложил поработать "под прикрытием" и проводить контрольные "закупки" и передачи взяток. Во время одного из таких случаев Алексей стал частью заказного дела против депутата поселкового Солоницевского совета Сергея Чернова.

В августе 2019 полковник ВСУ Олег Громадский писал, что человек с именем Алексей Поликашов обманом завладевает деньгами участников боевых действий на Донбассе, предлагая помочь им с приобретением льготного жилья.