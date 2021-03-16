Примерно в 10 часов утра 15 марта в полицию поступило сообщение о минировании гимназии в Харькове. Специалисты обследовали ее и прилегающую территорию.

С территории учебного заведения эвакуировали чуть меньше тысячи человек. В процессе обследования ни одной взрывчатки не обнаружили.

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Видео момента эвакуации учеников гимназии: видео с телеграм-канала "ВЕХА​"

Как продолжалось обследование

Всего из гимназии эвакуировали 986 человек. На месте происшествия работали оперативники и взрывотехники. Они осмотрели 5 970 квадратных метров помещений и 2 тысячи квадратных метров прилегающей территории.



Кинолог проверяет спортзал гимназии в Харькове / Фото полиция Харьковщины

Какое наказание возможно за такое нарушение

Правоохранители открыли производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан". Она предусматривает от 2 до 6 лет тюрьмы.

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