Минирование гимназии в Харькове: эвакуировали почти тысячу детей – видео
Примерно в 10 часов утра 15 марта в полицию поступило сообщение о минировании гимназии в Харькове. Специалисты обследовали ее и прилегающую территорию.
Источник:Полиция Харьковщины
С территории учебного заведения эвакуировали чуть меньше тысячи человек. В процессе обследования ни одной взрывчатки не обнаружили.
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Как продолжалось обследование
Всего из гимназии эвакуировали 986 человек. На месте происшествия работали оперативники и взрывотехники. Они осмотрели 5 970 квадратных метров помещений и 2 тысячи квадратных метров прилегающей территории.
Кинолог проверяет спортзал гимназии в Харькове / Фото полиция Харьковщины
Какое наказание возможно за такое нарушение
Правоохранители открыли производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан". Она предусматривает от 2 до 6 лет тюрьмы.
Другие фейковые минирования за последнее время
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