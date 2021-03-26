В Харькове провели декоммунизацию пива: фото
Харьковские пивовары провели декоммунизацию пива "Жигулевское". Ранее активисты заметили на этикетке напитка аббревиатуру Советского Союза, которую считали недопустимой. Это получило огласку, и впоследствии дизайн изменили.
Источник:сообщество "Декоммунизация. Украина"
Ранее фото пива опубликовали в сети. Также тогда написали обращение в Институт национальной памяти.
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Почему этикетку изменили
Активисты Харькова обратились в институт с жалобой на пиво еще в ноябре 2020 года. Они просили объяснить пивоварне, насколько незаконным является такой дизайн.
Дизайн пива до изменений / Фото "Тандем Плюс"
Подробнее об изменениях в пиве
На желтой наклейке пива, кроме надписей "Жигулевское" и Original, был знак качества Союза с буквами "СССР". Впоследствии его заменили похожим символом, на котором написано Quality Standart. Произошло ли это из-за рекомендаций Института национальной памяти – неизвестно.
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Декоммунизация харковского пива / Фото "Декомунізація.Україна"
Что такое декоммунизация
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов, предусматривающих декоммунизацию. В декабре того же года в Украине запретили деятельность Коммунистической партии. Когда этот закон вступил в силу, начали переименовывать улицы и сносить памятники СССР, которые являются незаконными.
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