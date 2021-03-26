Харьковские пивовары провели декоммунизацию пива "Жигулевское". Ранее активисты заметили на этикетке напитка аббревиатуру Советского Союза, которую считали недопустимой. Это получило огласку, и впоследствии дизайн изменили.

Ранее фото пива опубликовали в сети. Также тогда написали обращение в Институт национальной памяти.

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Почему этикетку изменили

Активисты Харькова обратились в институт с жалобой на пиво еще в ноябре 2020 года. Они просили объяснить пивоварне, насколько незаконным является такой дизайн.



Дизайн пива до изменений / Фото "Тандем Плюс"

Подробнее об изменениях в пиве

На желтой наклейке пива, кроме надписей "Жигулевское" и Original, был знак качества Союза с буквами "СССР". Впоследствии его заменили похожим символом, на котором написано Quality Standart. Произошло ли это из-за рекомендаций Института национальной памяти – неизвестно.

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​Декоммунизация харковского пива / Фото "Декомунізація.Україна"