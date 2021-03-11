В Харькове состоится выставка собак памяти харьковского мэра Геннадия Кернеса. Ее проведут с 31 июля по 1 августа 2021 года.

Идея насчет соответствующего конкурса принадлежит ячейке Кинологического союза Украины "Сириус". Принять участие в выставке смогут владельцы собак всех пород.

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Выставки "Кубок городского головы" проводили под патронатом Геннадия Адольфовича почти 10 лет подряд, сообщила руководитель ячейки Виктория Пионова-Куценко.

По словам женщины, в 2020 году выставку не проводили из-за карантина, а в 2021 году, после смерти Геннадия Кернеса, решили провести "Кубок памяти".

Сейчас организаторы определяют место проведения выставки, ее планируют провести;

или на стадионе "Пионер";

или на стадионе "Солнечный".

Выставку намерены провести под патронатом города, ведутся переговоры, отметила руководитель центра.

Обратите внимание! Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 года. Лишь 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет досрочно прекратил его полномочия в связи со смертью.

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