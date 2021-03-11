В Харькове выставку собак посвятят памяти Кернеса
В Харькове состоится выставка собак памяти харьковского мэра Геннадия Кернеса. Ее проведут с 31 июля по 1 августа 2021 года.
Источник:"Суспільне"
Идея насчет соответствующего конкурса принадлежит ячейке Кинологического союза Украины "Сириус". Принять участие в выставке смогут владельцы собак всех пород.
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Выставки "Кубок городского головы" проводили под патронатом Геннадия Адольфовича почти 10 лет подряд, сообщила руководитель ячейки Виктория Пионова-Куценко.
По словам женщины, в 2020 году выставку не проводили из-за карантина, а в 2021 году, после смерти Геннадия Кернеса, решили провести "Кубок памяти".
Сейчас организаторы определяют место проведения выставки, ее планируют провести;
- или на стадионе "Пионер";
- или на стадионе "Солнечный".
Выставку намерены провести под патронатом города, ведутся переговоры, отметила руководитель центра.
Увлечение Кернеса собаками: коротко
- Геннадий Кернес был членом регионального кинологического центра служебного собаководства.
- В интервью "Украинской правде" он говорил, что в отеле "Националь" у него вольер на 30 собак.
- Фотографии с собаками покойный мэр Харькова неоднократно публиковал на своей странице в Инстаграме.
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