В Харькове простились с погибшим на Донбассе бойцом Дмитрием Мироненко: фото
Более сотни людей в Харькове пришли 17 февраля попрощаться со старшим солдатом Дмитрием Мироненко. Военный 14 февраля подорвался на взрывном устройстве возле Новолуганского.
Источник:24 канал
В последний путь украинского защитника пришли провести его родные и побратимы. Об этом с места прощания сообщила корреспондентка 24 канала Анна Черненко.
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Харьков простился с погибшим воином
Похоронили Дмитрия Мироненко на Аллее Славы 18-го кладбища. На прощание с защитником пришли более 100 человек.
Харьковчанин служил по контракту с 2017 года.
26-летний старший солдат был одним из трех военных, погибших 14 февраля. Они подорвались вблизи Новолуганского, на контролируемой Украиной территории.
К слову, капитана Александра Войтенко и солдата Вячеслава Алексеенко родом из Кременчуга (Полтавская область) похоронят в родном городе.
Что известно о гибели украинских бойцов 14 февраля
- Трагедия случилась 14 февраля, примерно в 10:00 в районе Новолуганского.
- Трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве и погибли на месте.
- Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс. Они должны установить все обстоятельства гибели воинов.
- Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.
В Харькове простились с погибшим бойцом Мироненко: Фото Анны Черненко, 24 канал
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