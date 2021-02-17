Более сотни людей в Харькове пришли 17 февраля попрощаться со старшим солдатом Дмитрием Мироненко. Военный 14 февраля подорвался на взрывном устройстве возле Новолуганского.

В последний путь украинского защитника пришли провести его родные и побратимы. Об этом с места прощания сообщила корреспондентка 24 канала Анна Черненко.

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Харьков простился с погибшим воином

Похоронили Дмитрия Мироненко на Аллее Славы 18-го кладбища. На прощание с защитником пришли более 100 человек.

Харьковчанин служил по контракту с 2017 года.

26-летний старший солдат был одним из трех военных, погибших 14 февраля. Они подорвались вблизи Новолуганского, на контролируемой Украиной территории.

К слову, капитана Александра Войтенко и солдата Вячеслава Алексеенко родом из Кременчуга (Полтавская область) похоронят в родном городе.

Что известно о гибели украинских бойцов 14 февраля

Трагедия случилась 14 февраля, примерно в 10:00 в районе Новолуганского.

Трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве и погибли на месте.

Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс. Они должны установить все обстоятельства гибели воинов.

и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс. Они должны установить все обстоятельства гибели воинов. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

В Харькове простились с погибшим бойцом Мироненко: Фото Анны Черненко, 24 канал