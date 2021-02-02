Угрожал пистолетом: в Харькове поймали рецидивиста, который изнасиловал 22-летнюю женщину – виде
Полицейские Харькова более 3 месяцев разыскивали злоумышленника, который жестко изнасиловал местную жительницу. Произошло преступление 13 ноября 2020 года.
Источник: пресс-служба полиции Харькова
Правоохранители узнали об изнасиловании 22-летней женщины от ее матери. По словам заявительницы, злоумышленник напал на девушку, после чего, угрожая ей пистолетом, изнасиловал.
Смотрите также В Молдове по подозрению в изнасиловании девочки объявили в розыск бывшего украинского консула
Мужчина бил потерпевшую пока она не потеряла сознание. После этого он сбежал.
Ранее судимый
- Следователи выяснили, что на женщину напали на улице Панасовской, когда она возвращалась домой.
- Злоумышленник несколько раз ударил ее по голове, после чего оттащил к забору вагоностроительного завода.
- Угрожая пистолетом, мужчина изнасиловал потерпевшую и постоянно наносил ей удары пистолетом.
- Чтобы женщина не позвала на помощь, преступник угрожал ее застрелить и отобрал мобильный.
Полицейские выяснили маршрут подозреваемого, с помощью записей камер наблюдения, а также проверили ранее судимых за аналогичные преступления лиц.
Отрабатывая оперативную информацию, сыщики вышли на след 32-летнего харьковчанина, который имел проблемы с законом. Во время обыска в доме мужчины нашли пистолет "Флобер", а также одежду, в которой злоумышленник был во время нападения. Задержанный в содеянном сознался.
Ему инкриминируют совершение изнасилования, а также разбой. Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.
Если суд признает его виновным, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Смотрите видео с задержанным за изнасилование девушки харьковчанином:
Поделиться новостью