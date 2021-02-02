Полицейские Харькова более 3 месяцев разыскивали злоумышленника, который жестко изнасиловал местную жительницу. Произошло преступление 13 ноября 2020 года.

Источник: пресс-служба полиции Харькова

Правоохранители узнали об изнасиловании 22-летней женщины от ее матери. По словам заявительницы, злоумышленник напал на девушку, после чего, угрожая ей пистолетом, изнасиловал.

Смотрите также В Молдове по подозрению в изнасиловании девочки объявили в розыск бывшего украинского консула

Мужчина бил потерпевшую пока она не потеряла сознание. После этого он сбежал.

Ранее судимый

Следователи выяснили, что на женщину напали на улице Панасовской, когда она возвращалась домой.

Злоумышленник несколько раз ударил ее по голове, после чего оттащил к забору вагоностроительного завода.

Угрожая пистолетом, мужчина изнасиловал потерпевшую и постоянно наносил ей удары пистолетом.

Чтобы женщина не позвала на помощь, преступник угрожал ее застрелить и отобрал мобильный.

Полицейские выяснили маршрут подозреваемого, с помощью записей камер наблюдения, а также проверили ранее судимых за аналогичные преступления лиц.

Отрабатывая оперативную информацию, сыщики вышли на след 32-летнего харьковчанина, который имел проблемы с законом. Во время обыска в доме мужчины нашли пистолет "Флобер", а также одежду, в которой злоумышленник был во время нападения. Задержанный в содеянном сознался.

Ему инкриминируют совершение изнасилования, а также разбой. Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Если суд признает его виновным, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Смотрите видео с задержанным за изнасилование девушки харьковчанином: