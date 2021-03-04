На здании Словацкого консульства в Харькове неизвестные оставили надпись черным баллончиком. Так кто-то выразил свое отношение к недавно скандалу с Закарпатьем.

Как сообщают местные СМИ, надпись появилась прямо на здании консульства. Соответствующие фото появились в соцсетях. К теме Скандальная шутка о Закарпатье: МИД Словакии извинился перед Украиной Скандал с Закарпатьем в обмен на Украину Словацкий премьер Игорь Матович в прямом эфире радио неудачно пошутил об Украине. Речь шла о договоренностях с Россией за вакцину "Спутник V".

В ответ на вопрос ведущего о том, что Словакия пообещала России за вакцину, Матович ответил "Закарпатскую Украину".

Сразу после этого он с улыбкой сказал: Это – шутка. Как премьер Словакии пошутил насчет Закарпатья: смотрите видео Словакия уже извинилась за эту шутку В своем фейсбуке глава словацкого МИД Иван Корчек написал: извинился перед министром МИД Дмитрием Кулебой за этот инцидент.

Сам виновник инцидента Игорь Матович тоже выразил извинения: написал в своем твиттере, что действительно пошутил некорректно.