В Харькове на консульстве появилось граффити "Меняем Словакию на Крым"
На здании Словацкого консульства в Харькове неизвестные оставили надпись черным баллончиком. Так кто-то выразил свое отношение к недавно скандалу с Закарпатьем.
Источник:"Status Quo"
Как сообщают местные СМИ, надпись появилась прямо на здании консульства. Соответствующие фото появились в соцсетях.
К теме Скандальная шутка о Закарпатье: МИД Словакии извинился перед Украиной
Скандал с Закарпатьем в обмен на Украину
- Словацкий премьер Игорь Матович в прямом эфире радио неудачно пошутил об Украине. Речь шла о договоренностях с Россией за вакцину "Спутник V".
- В ответ на вопрос ведущего о том, что Словакия пообещала России за вакцину, Матович ответил "Закарпатскую Украину".
- Сразу после этого он с улыбкой сказал: Это – шутка.
Как премьер Словакии пошутил насчет Закарпатья: смотрите видео
Словакия уже извинилась за эту шутку
- В своем фейсбуке глава словацкого МИД Иван Корчек написал: извинился перед министром МИД Дмитрием Кулебой за этот инцидент.
- Сам виновник инцидента Игорь Матович тоже выразил извинения: написал в своем твиттере, что действительно пошутил некорректно.
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