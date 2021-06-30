Это произошло на улице Родниковой 30 июня. В сети об этом впервые сообщили примерно в 10:00 утра.
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Какие ранения он получил
- Очевидцы написали, что Мошенский получил 2 огнестрельных ранения.
- У него пробиты шея и голова.
- Однако мужчина выжил и его забрала скорая.
- Также обнародовали фото с места.
- Там видно скорую помощь и 2 полицейских автомобиля.
- Однако, пострадавший в этот момент, вероятно, уже был в скорой.
Место, где, вероятно, подстрелили Мошенского / Фото телеграма ХС
Что известно о потерпевшем
Телеграмм "Труха" сообщил, что пострадавшим является заместитель директора охранного агентства "Корпус" Артем Мошенский. Его биография практически неизвестна.
Однако мужчина ранее рассказал "Справжній варті", что с 2014 неофициально служил в "Восточном корпусе". Сначала хотел стать добровольцем ВСУ, но туда его не брали.
В 2015 году Мошенский повторно прошел медицинскую проверку и был признан годным к службе. Тогда официально устроился в структуру спецподразделения МВД "Восточный корпус". Впоследствии также стал его главой. Ездил в зону АТО с "Азовом" и "Восточным корпусом". В частности, принимал участие в Широкинской операции.
В 2020 году пророссийский блогер Шарий обвинил харьковчанина в нападении на активиста своей партии Никиту Роженко. Мошенского назвали причастным к нападению, однако официально это никак не подтвердилось.
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Что говорят правоохранители
В полиции Харьковщины подтвердили, что такой инцидент был. Однако сказали только, что пострадал мужчина, которому примерно 31 год (родился в 1990 году). Сейчас он находится в больнице скорой помощи.
Правоохранители осматривают место преступления и устанавливают все обстоятельства. Поскольку злоумышленник скрылся, в городе объявили план-перехвата "Сирена".