Представители скаутской организации "Пласт" в Харькове передали общине города Вифлеемский огонь мира. В мероприятии приняли участие около 50 пластунов разного возраста.

Вифлеемский огонь передали на площади Свободы в центре Харькова. Это символично открыло "Вертеп-фест 2021", сообщает Укринформ.

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Вифлеемский огонь передали волонтерам и всем желающим харьковчанам, которые передавали его друг другу. После этого огонь отправят в храмы, военного госпиталя и в клинику института протезирования.

Церемонию начали с совместного исполнения рождественской колядки.

Обратите внимание! Пластуны уже 6 лет подряд передают Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки украинским защитникам в зону боевых действий на востоке Украины, чтобы они смогли почувствовать семейное тепло.

Также во время передачи Вифлеемского огня на площади выступали детские творческие коллективы. На время церемонии в Харькове частично ограничили движение транспорта.

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Вертеп-фест 2021

В Харькове открыли пятый "Вертеп-фест 2021". Однако, по словам директора фонда "Харьков с тобой" Елены Рофе-Бекетовой, пандемия COVID-19 определенным образом повлияла на организацию фестиваля.

На этот раз он превратится в "Вертеп-фест в Интернете" и будет проходить в течение 8 – 10 января 2021 года. Она отметила, что сейчас для участия в фестивале зарегистрировались больше 100 коллективов.

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Вифлеемский огонь мира: коротко