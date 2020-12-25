В Харькове пластуны передали Вифлеемский огонь: как все происходило
Представители скаутской организации "Пласт" в Харькове передали общине города Вифлеемский огонь мира. В мероприятии приняли участие около 50 пластунов разного возраста.
Вифлеемский огонь передали на площади Свободы в центре Харькова. Это символично открыло "Вертеп-фест 2021", сообщает Укринформ.
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Вифлеемский огонь передали волонтерам и всем желающим харьковчанам, которые передавали его друг другу. После этого огонь отправят в храмы, военного госпиталя и в клинику института протезирования.
Церемонию начали с совместного исполнения рождественской колядки.
Также во время передачи Вифлеемского огня на площади выступали детские творческие коллективы. На время церемонии в Харькове частично ограничили движение транспорта.
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Вертеп-фест 2021
В Харькове открыли пятый "Вертеп-фест 2021". Однако, по словам директора фонда "Харьков с тобой" Елены Рофе-Бекетовой, пандемия COVID-19 определенным образом повлияла на организацию фестиваля.
На этот раз он превратится в "Вертеп-фест в Интернете" и будет проходить в течение 8 – 10 января 2021 года. Она отметила, что сейчас для участия в фестивале зарегистрировались больше 100 коллективов.
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Вифлеемский огонь мира: коротко
- Вифлеемский огонь мира является международной ежегодной скаутской акцией к празднованию Рождества. В частности, люди распространяют символический огонь, зажженный на месте рождения Иисуса Христа.
- В Украине с 1999 года огонь, символизирующий мир, любовь и добро, распространяют пластуны. Они ежегодно передают Вифлеемский огонь общинам городов по всей Украине.
- В частности, 19 декабря 2020 года пластуны передали Вифлеемский огонь президенту Владимиру Зеленскому и первой леди Елене Зеленский.
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