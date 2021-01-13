Временно исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что тарифы на отопление и горячую воду в городе не вырастут. По его словам, цены останутся на уровне 2018 года.

Тарифы в Харькове

Всю ответственность за такое решение Терехов берет на себя. Об этом чиновник 13 января написал на своей странице в фейсбуке.

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Я решил, что тарифы для граждан на отопление и горячую воду не вырастут. Они останутся на уровне 2018 года,

– сказал Терехов.

Он добавил: "Я понимаю, что Национальная комиссия, осуществляющая правительственное регулирование в сфере энергетики, будет недовольна этим решением, но я не изменю его и не возьму на себя полную ответственность".

Отметим, ранее харьковчане выходили на протест из-за повышения цены на газ. Люди требовали от властей оставить тарифы, которые были до 1 января 2021 года.

Обратите внимание! 13 января Кабинет Министров решил ввести государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона. Чиновники предлагают фиксированную цену – 6,99 гривны за 1 кубометр газа. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение цены более чем на 30%.