Неприятный инцидент произошел в Харькове в больнице неотложной медицинской помощи №4. Там зафиксировали, как пациента принимала врач с признаками алкогольного опьянения.

Соответствующее видео очевидцы опубликовали в соцсетях. Известно, что полиция уже составила протокол по факту правонарушения.

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Инцидент с нетрезвым врачом в Харькове: что известно

Событие случилось 19 марта примерно в 20 часов. Очевидцы в 4 больнице неотложной медицинской помощи Харькова сняли, как пациента принимала врач с признаками алкогольного опьянения.

Люди вызвали полицию, и правоохранители составили протокол на месте.

Видео и детали инцидента опубликованы в местном телеграм-канале. В нем видно медицинских работников отделения МРТ, которые ведут себя очевидно не так, как должны вести себя трезвые.

Как отреагировали пользователи соцсетей

В комментариях к сообщению украинцы резко отреагировали на публикацию видео. Часть пользователей считают, что в этом ничего плохого нет – мол, врач ведет себя нормально, а может и не пьяна.

Но большинство людей высказались негативно:

"В любой момент от нее может зависеть жизнь человека. А ее качает по коридору".

"Я просто представила, что кто-то из моих близких попал бы так... Какая помощь будет от этого врача?"

"Адекватный человек, тем более врач, на рабочем месте пить не должен!"

"Пьяный водитель привозит к пьяному врачу... Выжить в нашем городе не так уж и легко".

Комментарии из соцсетей в фото: скриншоты