В Харькове пьяный врач принимала пациентов: скандальное видео слили в сеть
Неприятный инцидент произошел в Харькове в больнице неотложной медицинской помощи №4. Там зафиксировали, как пациента принимала врач с признаками алкогольного опьянения.
Источник:24 канал
Соответствующее видео очевидцы опубликовали в соцсетях. Известно, что полиция уже составила протокол по факту правонарушения.
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Инцидент с нетрезвым врачом в Харькове: что известно
Событие случилось 19 марта примерно в 20 часов. Очевидцы в 4 больнице неотложной медицинской помощи Харькова сняли, как пациента принимала врач с признаками алкогольного опьянения.
- Люди вызвали полицию, и правоохранители составили протокол на месте.
Видео и детали инцидента опубликованы в местном телеграм-канале. В нем видно медицинских работников отделения МРТ, которые ведут себя очевидно не так, как должны вести себя трезвые.
Как отреагировали пользователи соцсетей
В комментариях к сообщению украинцы резко отреагировали на публикацию видео. Часть пользователей считают, что в этом ничего плохого нет – мол, врач ведет себя нормально, а может и не пьяна.
Но большинство людей высказались негативно:
- "В любой момент от нее может зависеть жизнь человека. А ее качает по коридору".
- "Я просто представила, что кто-то из моих близких попал бы так... Какая помощь будет от этого врача?"
- "Адекватный человек, тем более врач, на рабочем месте пить не должен!"
- "Пьяный водитель привозит к пьяному врачу... Выжить в нашем городе не так уж и легко".
Комментарии из соцсетей в фото: скриншоты
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