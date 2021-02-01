В Харькове пьяный водитель Ford Edge 31 января наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм 57-летний мужчина скончался.

Источник: Нацполиция

Это произошло на проспекте Петра Григоренко около 6:20. Водитель скрылся с места аварии, но полицейские нашли его в соседнем дворе.

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Следователи зафиксировали на легковушке повреждения: смятый бампер и разбитое лобовое стекло.

Автомобиль после ДТП / Фото Нацполиции

Водителя задержали. Следователи открыли уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Максимальное наказание — до 8 лет заключения с лишением водительских прав на срок до трех лет. Также решают открывать еще одно производство по факту оставления в опасности.

Очевидцы в соцсетях сообщали, что за мгновение до аварии водитель убегал от преследования патрульных. Однако эту информацию в полиции опровергли.