Жители Харькова в очередной раз собрались на акцию против коксового завода "Новомет". Они требовали прекратить его деятельность. Все из-за вредных выбросов в атмосферу.

Пикет состоялся у входа в завод. Об этом говорится в Укринформе.

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Детали акции

К акции присоединились и местные жители. Они требовали от руководства завода установить фильтры. Если же это невозможно, то передислоцировать завод за пределы Харькова.

Акция длилась примерно час.

Из представителей администрации завода к протестующим никто не вышел. Представителей местных властей также не было.

На месте находились правоохранители.

К счастью, обошлось без инцидентов.

Интересно то, что это уже не первая, а 15 по счету подобная акция с начала августа.

Цель – продемонстрировать намерение общественности держать ситуацию под контролем, это наша принципиальная позиция,

– отметил соорганизатор и представитель экологической группы "Печенеги" Александр Константинов.

Как проходила акция / Фото Укринформ

Что известно о работе завода

Так, согласно решению Харьковского окружного административного суда, с 6 января 2021 года коксовый завод "Новомет" должен временно остановить производство кокса и каменноугольной смолы. Впрочем, поступила апелляционная жалоба.

Поэтому теперь судьбу чистого воздуха будет решать апелляционная инстанция. Это означает, что завод будет продолжать свою деятельность, которая связана с вредными выбросами в воздух, поскольку время затягивают.

По данным экологов, на предприятии сейчас проверяют источники выбросов.

Внимание! Против коксового завода открыли уголовное производство по статье о загрязнении атмосферного воздуха.