"Хватит нас травить": в Харькове пикетировали коксовый завод
Жители Харькова в очередной раз собрались на акцию против коксового завода "Новомет". Они требовали прекратить его деятельность. Все из-за вредных выбросов в атмосферу.
Пикет состоялся у входа в завод. Об этом говорится в Укринформе.
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Детали акции
- К акции присоединились и местные жители. Они требовали от руководства завода установить фильтры. Если же это невозможно, то передислоцировать завод за пределы Харькова.
- Акция длилась примерно час.
- Из представителей администрации завода к протестующим никто не вышел. Представителей местных властей также не было.
- На месте находились правоохранители.
- К счастью, обошлось без инцидентов.
Интересно то, что это уже не первая, а 15 по счету подобная акция с начала августа.
Цель – продемонстрировать намерение общественности держать ситуацию под контролем, это наша принципиальная позиция,
– отметил соорганизатор и представитель экологической группы "Печенеги" Александр Константинов.
Как проходила акция / Фото Укринформ
Что известно о работе завода
Так, согласно решению Харьковского окружного административного суда, с 6 января 2021 года коксовый завод "Новомет" должен временно остановить производство кокса и каменноугольной смолы. Впрочем, поступила апелляционная жалоба.
Поэтому теперь судьбу чистого воздуха будет решать апелляционная инстанция. Это означает, что завод будет продолжать свою деятельность, которая связана с вредными выбросами в воздух, поскольку время затягивают.
По данным экологов, на предприятии сейчас проверяют источники выбросов.
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