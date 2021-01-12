Довольно жесткая авария с участием автомобиля полицейских произошла утром 12 января на перекрестке улиц Гольдберговской и Елизаветинской в Харькове. Prius патрульных врезался в столб.

В результате аварии служебный Toyota Prius получил серьезные повреждения. Об этом сообщили в издании Depo.Харьков.

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По предварительным данным, полицейский, который сидел за рулем легковушки, не справился с управлением и выехал с дороги.

Что известно об аварии с участием патрульных в Харькове



Prius влетел в столб довольно сильно / Фото телеграмм "ХС Харьков"

Около 5:00 утра Prius полицейских на большой скорости влетел в столб на Гольдберговской улице.

Удар был такой силы, что легковушка осталась без передней части.

Столб накренился и почти упал на проезжую часть.

Машину патрульных убрал эвакуатор, а вот со столбом, который в любой момент может свалиться на машины, коммунальщики не разобрались.

В отношении копа, управлявшего машиной, составили административный протокол о нарушении им правил дорожного движения. Если суд признает его виновным в совершении ДТП, полицейскому грозит 340 гривен штрафа с возможным лишением прав на срок от 6 до 12 месяцев.



Столб может упасть на проезжую часть / Фото телеграмм " ХС Харьков"