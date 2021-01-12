В Харькове патрульный разбил служебное авто и снес столб: фото
Довольно жесткая авария с участием автомобиля полицейских произошла утром 12 января на перекрестке улиц Гольдберговской и Елизаветинской в Харькове. Prius патрульных врезался в столб.
В результате аварии служебный Toyota Prius получил серьезные повреждения. Об этом сообщили в издании Depo.Харьков.
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По предварительным данным, полицейский, который сидел за рулем легковушки, не справился с управлением и выехал с дороги.
Что известно об аварии с участием патрульных в Харькове
Prius влетел в столб довольно сильно / Фото телеграмм "ХС Харьков"
Около 5:00 утра Prius полицейских на большой скорости влетел в столб на Гольдберговской улице.
- Удар был такой силы, что легковушка осталась без передней части.
- Столб накренился и почти упал на проезжую часть.
- Машину патрульных убрал эвакуатор, а вот со столбом, который в любой момент может свалиться на машины, коммунальщики не разобрались.
В отношении копа, управлявшего машиной, составили административный протокол о нарушении им правил дорожного движения. Если суд признает его виновным в совершении ДТП, полицейскому грозит 340 гривен штрафа с возможным лишением прав на срок от 6 до 12 месяцев.
Столб может упасть на проезжую часть / Фото телеграмм " ХС Харьков"
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