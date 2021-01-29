В Харькове пассажир изнасиловал женщину-таксиста
В Харькове ночью на 28 января женщина-таксист забрала пассажира, который решил изменить маршрут уже во время поездки. Впоследствии мужчина начал приставать, а когда женщина ему отказала, он ее изнасиловал.
Источник: Нацполиция
После удовлетворения своего желания в такой насильственной форме мужчина скрылся, а пострадавшая сразу же позвонила в полицию и рассказала об этом.
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Правоохранители довольно быстро нашли преступника – им оказался 35-летний житель Харьковской области, который уже не один раз был в тюрьме за хулиганство и грабежи.
Сейчас насильник находится в СИЗО, ему снова грозит заключение от 3 до 5 лет.
В Киеве таксист изнасиловал пассажирку
Ранее сайт 24 канала писал о том, что в октябре прошлого года в Киеве таксист-мужчина изнасиловал женщину-пассажирку.
- Водитель повернул в лесопарковую зону на Голосеево. Когда клиентка спросила, куда он едет, муж разозлился, стал кричать на нее, а потом остановил машину.
- Он пересел к напуганной женщине на заднее сиденье, начал раздевать, однако она сопротивлялась. Преступник стал душить свою жертву, нанес удары по голове, а затем изнасиловал.
- Затем таксист приказал женщине одеться и отвез ее домой.
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