В Харькове ночью на 28 января женщина-таксист забрала пассажира, который решил изменить маршрут уже во время поездки. Впоследствии мужчина начал приставать, а когда женщина ему отказала, он ее изнасиловал.

Источник: Нацполиция

После удовлетворения своего желания в такой насильственной форме мужчина скрылся, а пострадавшая сразу же позвонила в полицию и рассказала об этом.

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Правоохранители довольно быстро нашли преступника – им оказался 35-летний житель Харьковской области, который уже не один раз был в тюрьме за хулиганство и грабежи.

Сейчас насильник находится в СИЗО, ему снова грозит заключение от 3 до 5 лет.

В Киеве таксист изнасиловал пассажирку

Ранее сайт 24 канала писал о том, что в октябре прошлого года в Киеве таксист-мужчина изнасиловал женщину-пассажирку.