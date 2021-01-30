В Харькове на остановке сгорела маршрутка: фото, видео
В Харькове 30 января на остановке загорелся маршрутный автобус. К счастью, пассажиров в "Богдане" во время пожара не было.
Источник: ГСЧС Украины
Инцидент произошел на улице Валдайской около 13:00.
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Автобус выгорел почти полностью
В автобусе во время, когда вспыхнул огонь, был только водитель. Он самостоятельно выбрался и вызвал спасателей. Когда к месту происшествия прибыли пожарные, то "Богдан" уже полностью был охвачен огнем. Площадь пожара оценили в 18 квадратных метров.
Огонь удалось быстро локализовать, а уже через 25 минут погасить полностью. Пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас специалисты оценивают сумму нанесенного ущерба. Причину пожара покажут результаты расследования.
Кроме водителя, в автобусе никого не было / Фото ГСЧС Украины
От автобуса почти ничего не осталось / Фото ГСЧС Украины
Смотрите видео, как горела маршрутка:
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