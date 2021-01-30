В Харькове 30 января на остановке загорелся маршрутный автобус. К счастью, пассажиров в "Богдане" во время пожара не было.

Источник: ГСЧС Украины

Инцидент произошел на улице Валдайской около 13:00.

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Автобус выгорел почти полностью

В автобусе во время, когда вспыхнул огонь, был только водитель. Он самостоятельно выбрался и вызвал спасателей. Когда к месту происшествия прибыли пожарные, то "Богдан" уже полностью был охвачен огнем. Площадь пожара оценили в 18 квадратных метров.

Огонь удалось быстро локализовать, а уже через 25 минут погасить полностью. Пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас специалисты оценивают сумму нанесенного ущерба. Причину пожара покажут результаты расследования.



Кроме водителя, в автобусе никого не было / Фото ГСЧС Украины



От автобуса почти ничего не осталось / Фото ГСЧС Украины

Смотрите видео, как горела маршрутка:

Обратите внимание! Всего несколько дней назад в Харькове вспыхнуло здание предприятия "Энергосталь". В подвальном помещении загорелся мусор, к счастью, пострадавших нет.