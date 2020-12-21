Уходил от столкновения: в Харькове на Окружной вдребезги разбился Nissan Teana, водитель погиб
Жесткая авария с участием недешевой легковушки произошла вечером 20 декабря в Харькове. Водитель Nissan пытался не столкнуться с другой машиной и вылетел с дороги.
В результате столкновения владелец иномарки 1974 года рождения получил не совместимые с жизнью травмы, сообщили в ГСЧС Харькова. 45-летнюю пассажирку авто госпитализировали с многочисленными травмами.
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Женщину вырезали из машины спасатели.
Второй водитель скрылся
Судя по видео, которое снял на регистратор участник движения, Nissan ехал по левой полосе на немалой скорости. Около 19:40 с правой полосы неожиданно для всех начал поворачивать налево водитель Lanos.
Поскольку он не перестроился заранее, а также включил сигнал поворота лишь перед маневром, во избежание столкновения владельцу иномарки пришлось резко выкручивать руль. Но от этого он, похоже, потерял контроль над машиной.
Седан вынесло с дороги, после чего он со всей силой влетел в дерево.
Владелец Lanos с места аварии скрылся.
На месте инцидента по факту ДТП, в котором погиб мужчина, открыто уголовное производство.
Смотрите видео ужасной аварии на Окружной дороге Харькова:
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